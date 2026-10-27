Українська сторона поки не підтверджує проведення тристоронніх переговорів 4 листопада

Українська сторона поки не підтвердила проведення тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі 4 листопада, про яке заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Як заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі ТСН, Україна поки не може підтвердити проведення зустрічі саме цього дня.

"Сторони все ще визначаються з датою проведення і чекають підтвердження від американської делегації, яка є посередником в цих перемовинах", – зазначив Арахамія.

Не зміг підвередити дату також радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

"Давайте дочекаємось хоча б кінця жовтня. Ще зарано робити оголошення", – сказав Литвин журналістам у вівторок, 27 жовтня.

Як повідомлялося, Туск повідомив, що переговори в Абу-Дабі (ОАЕ) між Україною, РФ та США на рівні команд попередньо заплановані на 4 листопада поточного року.