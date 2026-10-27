Зеленський: за два тижні РФ випустила понад 100 балістичних ракет по Києву та Київській області

Росія з 14 жовтня випустила понад 100 балістичних ракет по Києву та Київській області, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Тільки зараз у жовтні, з 14 жовтня було вже кілька російських балістичних атак. Фактично за два тижні понад 100 балістичних ракет проти Києва і Київської області", – сказав він у вечірньому відеозверненні у вівторок.

За словами Зеленського, постачання пакетів протиповітряної оборони затримується, а ракет для систем Patriot передусім не вистачає.

"На жаль, є дуже суттєві обмеження в постачанні і вони відкладені, ці пакети протиповітряної оборони. Я хочу подякувати усім нашим партнерам, які надають свою підтримку вчасно. Але є, на жаль, і затримки. І кожен чує, і кожен бачить, що протиросійської балістики нам зараз складно захищатися", – наголосив він.

Президент також зазначив, що під час російських ударів пошкоджено будинки, станцію та лінії метро в Києві. Російські ракети також вдарили по Південному мосту, який є однією з важливих логістичних артерій столиці.

"Ми робимо все можливе, щоб зберегти нашу енергетику, щоб зберегти нашу інфраструктуру, нашу логістику. І завдання дуже складне. На жаль, є і жертви", – зазначив Зеленський.