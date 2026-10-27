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Зеленський: за два тижні РФ випустила понад 100 балістичних ракет по Києву та Київській області

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Зеленський: за два тижні РФ випустила понад 100 балістичних ракет по Києву та Київській області
Фото: https://www.president.gov.ua/

Росія з 14 жовтня випустила понад 100 балістичних ракет по Києву та Київській області, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Тільки зараз у жовтні, з 14 жовтня було вже кілька російських балістичних атак. Фактично за два тижні понад 100 балістичних ракет проти Києва і Київської області", – сказав він у вечірньому відеозверненні у вівторок.

За словами Зеленського, постачання пакетів протиповітряної оборони затримується, а ракет для систем Patriot передусім не вистачає.

"На жаль, є дуже суттєві обмеження в постачанні і вони відкладені, ці пакети протиповітряної оборони. Я хочу подякувати усім нашим партнерам, які надають свою підтримку вчасно. Але є, на жаль, і затримки. І кожен чує, і кожен бачить, що протиросійської балістики нам зараз складно захищатися", – наголосив він.

Президент також зазначив, що під час російських ударів пошкоджено будинки, станцію та лінії метро в Києві. Російські ракети також вдарили по Південному мосту, який є однією з важливих логістичних артерій столиці.

"Ми робимо все можливе, щоб зберегти нашу енергетику, щоб зберегти нашу інфраструктуру, нашу логістику. І завдання дуже складне. На жаль, є і жертви", – зазначив Зеленський.

 

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#балістика #зеленський #атаки
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