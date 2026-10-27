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Зеленський анонсував найближчими тижнями нові комунікації з європейськими партнерами

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Зеленський анонсував найближчими тижнями нові комунікації з європейськими партнерами

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові контакти із сильними європейськими країнами найближчими тижнями.

"Будуть найближчими тижнями наші нові комунікації з сильними європейськими країнами", – сказав Зеленський у відеозверненні у вівторок увечері.

Він зазначив, що Україна координує з європейськими партнерами зусилля для забезпечення нових пакетів підтримки та організації дипломатичних зустрічей.

За словами президента, Україна очікує на тристоронню зустріч представників України, США та РФ у листопаді й наполягає на участі Європи в усіх дипломатичних процесах і ухваленні рішень.

"Щоб ніхто не був за бортом процесів. Я хочу подякувати кожному, хто активний, хто нам допомагає", – додав він.

 

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#європа #контакти #зеленський
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