Зеленський анонсував найближчими тижнями нові комунікації з європейськими партнерами

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові контакти із сильними європейськими країнами найближчими тижнями.

"Будуть найближчими тижнями наші нові комунікації з сильними європейськими країнами", – сказав Зеленський у відеозверненні у вівторок увечері.

Він зазначив, що Україна координує з європейськими партнерами зусилля для забезпечення нових пакетів підтримки та організації дипломатичних зустрічей.

За словами президента, Україна очікує на тристоронню зустріч представників України, США та РФ у листопаді й наполягає на участі Європи в усіх дипломатичних процесах і ухваленні рішень.

"Щоб ніхто не був за бортом процесів. Я хочу подякувати кожному, хто активний, хто нам допомагає", – додав він.