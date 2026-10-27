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В Польщі розмістять центр техобслуговування ракет Patriot – Міноборони США

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Військовослужбовці США стоять біля ракетної батареї Patriot у Газіантепі, Туреччина під час візиту із США. 04.02.2013
Військовослужбовці США стоять біля ракетної батареї Patriot у Газіантепі, Туреччина під час візиту із США. 04.02.2013 | Фото: Гленн Фосетт / Міністерство оборони США

Уряд США у координації з компанією Lockheed Martin та європейськими союзниками, оголосив про вибір Польщі для розміщення європейського центру технічного обслуговування ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), повідомляє пресслужба Міністерства оборони США.

Очікується, що цей новий центр буде базуватися на міцній трансатлантичній промисловій співпраці, а інтеграцію критично важливого ланцюга поставок очолюватимуть Німеччина, Нідерланди та Швеція.

"Забезпечення потреб військовослужбовців – у будь-який час і в будь-якому місці – саме так ми стримуємо наших супротивників і зміцнюємо колективну оборону. Сьогоднішнє оголошення втілює партнерство в життя. Інвестуючи національні ресурси у створення цього критично важливого потенціалу забезпечення на Східному фронті НАТО, союзники надсилають чіткий сигнал: Альянс є єдиним, серйозно ставиться до стримування і готовий підкріпити свої слова діями", – заявив заступник міністра оборони з питань закупівель та забезпечення Майкл П. Даффі.

Рішення також сприяє реалізації історичних зобов'язань у сфері оборонної промисловості, прийнятих на саміті в Анкарі в липні 2026 року в рамках концепції "НАТО 3.0", прискорюючи зміцнення регіональної стійкості та надаючи європейським союзникам додаткові можливості для прийняття на себе основної відповідальності за власну оборону за допомогою звичайних збройних сил.

"Завдяки створенню регіональних потужностей з технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту безпосередньо на європейському театрі військових дій MMF значно скоротить терміни виконання робіт та ще більше убезпечить критично важливі лінії постачання. Регіональний центр суттєво підвищить оперативну готовність сил повітряної та ракетної оборони країн-членів НАТО, забезпечивши можливість швидкого нарощування потенціалу під час кризових ситуацій та посиливши надійне колективне стримування вздовж східного фронту НАТО", – наголосили в Міноборони.

 

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#польща #обслуговування #ракети #центр
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