Тристоронні перемовини в ОАЕ між Україною, США та РФ попередньо заплановані на 4 листопада, повідомив Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що переговори в Абу-Дабі (ОАЕ) між Україною, РФ та США на рівні команд попередньо заплановані на 4 листопада поточного року.

Як повідомляє The Guardian, про це очільник польського уряду повідомив, коментуючи телефонну розмову президента Фінляндії Александера Стубба та прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Ґара Стьоре з Володимиром Путіним. За його словами, дзвінок відбувся після "консультацій, зокрема, зі мною, але насамперед із президентом Зеленським та американською стороною… щодо того, що європейським політикам було б корисно налагодити робочі контакти з огляду на заплановані переговори про перемир'я, які можуть відбутися в Абу-Дабі".

Туск зазначив, що Стубб проінформував його після телефонної розмови, що "обидві сторони дотрималися своїх позицій", і що "під час розмови європейська сторона відчувала дуже стриманий оптимізм" щодо шансів досягти прогресу в Абу-Дабі.

Прем'єр Польщі заявив, що ставиться до взаємодії з РФ "дуже обережно" і закликав Стубба та Стьоре бути "пильними" під час переговорів із Путіним, оскільки "порядок денний та інтереси Росії чітко визначені, і не варто плекати жодних ілюзій щодо досягнення угоди".

Він зазначив, що Стубб і Стьоре повідомили Путіну, що безпека північного та східного флангів НАТО "не підлягають обговоренню".

Очільник уряду також наголосив, що, незважаючи на відновлення діалогу, "нічого не змінюється" у "повній підтримці України" з боку Європи, а також у колективних поглядах на архітектуру безпеки та гарантії безпеки для України.

"Ми не повинні мати жодних ілюзій; зрозуміло, у що грає російська сторона, але я залишатимуся в постійному контакті з усіма, хто має добру волю та віру в те, що угода можлива – або, принаймні, перемир'я до настання зими", – сказав Туск, підсумовуючи результати перемовин.

Як повідомлялося, Зеленський обговорив із Стуббом і Стьоре їх розмову з Путіним та подякував їм за "активність на підтримку нашої дипломатії та спільних з усіма партнерами мирних зусиль". За словами президента України, президент Фінляндії і прем'єр Норвегії сказали російському керівнику про те, що потрібні реальні деескалаційні кроки щодо енергетики та інфраструктури України. Також у розмові вони обговорили підготовку тристоронньої зустрічі Україна-США-РФ, яка запланована на листопад в Абу-Дабі (ОАЕ) на рівні команд.