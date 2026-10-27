Finnvera та Єврокомісія підписали угоду на EUR240 млн про фінансування відбудови України

Державна експортно-кредитна агенція Фінляндії Finnvera уклала фінансову гарантійну угоду з Європейською Комісією щодо можливості залучення фінансування на EUR240 млн для відбудови України, повідомляє Міністерство закордонних справ України у вівторок.

"Угода між Finnvera та Європейською комісією створює нові можливості для фінських компаній долучитися до відновлення України, зокрема в таких сферах, як енергетика, цифрова інфраструктура, логістика, видобуток і переробка критичної сировини, а також оборонний сектор і сфера товарів подвійного призначення", – повідомляється в телеграм-каналі МЗС України.

Також повідомляється про зустріч міністерки закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, які приділили увагу розширенню проєктів Коаліції укриттів (Shelter Coalition).

"Наші спільні зусилля мають вирішальне значення для захисту життя українців, притягнення Росії до відповідальності та забезпечення безпечного й процвітаючого майбутнього України та Європи", – зазначив Сибіга.