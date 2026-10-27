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Внаслідок російської атаки було пошкоджено склад видавництва КСД

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Унаслідок ворожої атаки 27 жовтня було пошкоджено один зі складів видавництва КСД. У різних частинах складу сталося кілька влучань і виникли займання, повідомляє пресслужба видавництва.

"Унаслідок гасіння пожеж частина приміщень зазнала сильного задимлення, а частина вцілілих книжок була пошкоджена. Найближчими днями ми оцінюватимемо наслідки атаки та масштаби збитків. Строки відновлення роботи складу поки що невідомі", – йдеться у повідомленні в Facebook.

У КСД наголосили, що видавництво продовжує працювати, однак ситуація вплине на логістичні процеси, зокрема на відвантаження книжок гуртовим партнерам і постачання до наших фізичних книгарень.

"Ми поки не можемо назвати точних строків відновлення відвантажень. Про подальші зміни повідомлятимемо додатково, щойно матимемо більше інформації. Ми робимо все можливе, щоб оцінити ситуацію та відновити роботу в повному обсязі", – резюмували в компанії.

 

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#ксд #росія #атака
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