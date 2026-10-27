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В Швеції затримали екснардепа Святаша, який в Україні засуджений до 12 років ув'язнення – ЗМІ

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В Швеції затримали екснардепа Святаша, який в Україні засуджений до 12 років ув'язнення – ЗМІ

Поліція Швеції затримала колишнього народного депутата України Дмитра Святаша, який був визнаний винним у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України та шахрайстві, повідомляє Expressen.

"Він приїхав до Швеції минулого тижня і приземлився в аеропорту "Арланда" у четвер. За словами його адвоката, Марка Сафаряна, він приїхав до Швеції, щоб відвідати концерт Стіві Вандера в "3 Arena" у Стокгольмі. Під час паспортного контролю Дмитра Святаша затримала прикордонна поліція та заборонила йому в'їзд. Дмитро Святаш має як російське, так і українське громадянство, але, як повідомляється, під час прикордонного контролю він пред'явив український паспорт", – йдеться у повідомленні.

Офіційною підставою для відмови у в'їзді, за словами захисника, стало рішення Польщі про заборону на повторний в'їзд, внесене до загальної бази даних країн Шенгенської зони. Однак Сафарян вбачає політичний підтекст у цій забороні, назвавши Святаша "одним з найбільш розшукуваних в Україні".

Адвокат також вказав в апеляційній скарзі, що Святaш виступає проти своєї екстрадиції до України.

"Вони знають, що не можуть видати його Україні, бо це неможливо. Це суперечить європейській практиці", – заявив він.

Святаш наразі розшукується як в Україні, так і на міжнародному рівні. Розшук пов'язаний з іншою судовою справою в Україні щодо державної зради. Судовий процес триває з квітня цього року.

Раніше Святаш перебував у розшуку через Інтерпол, але після того, як його адвокати оскаржили розшук, Інтерпол відкликав його в листопаді 2024 року. У своєму рішенні Інтерпол зазначив, що український розшук не відповідав встановленим правилам.

Святaш через свого адвоката вимагав проведення усних слухань у Міграційному суді. У вівторок суд відхилив цю вимогу. Згідно з рішенням, Святaш має до середи о десятій годині подати письмові зауваження та завершити виклад своєї позиції, після чого суд ухвалить рішення.

Святаш був народним депутатом України з 2002 до 2019 року. У 2019 році він залишив Україну та переїхав до Росії, де проживав останніми роками. Після початку повномасштабного російського вторгнення публічно підтримував дії РФ.

Крім того, Святаша пов'язували з планами російських окупантів сформувати підконтрольну їм адміністрацію на Харківщині. Його називали одним із можливих кандидатів на керівництво окупованою частиною області.

Влітку 2024 року Святаша засудили до 12 років позбавлення волі: його визнали винним у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України та шахрайстві на суму 2,2 млрд гривень З 2023 року його також підозрюють у держзраді.

 

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#засуджений #затримання #нардеп
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