Засуджений в РФ до 20 років азовець Олександр Максимчук повернувся з полону в межах останнього обміну

Під час обміну 23 жовтня до України повернувся захисник Маріуполя та боєць "Азову" Олександр Максимчук, якого у РФ незаконно засудили до 20 років колонії.

Відповідну інформацію агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили у 1-му корпусі НГУ "Азов".

За даними "Медіазони", 5 грудня південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону приговорив Олександра Максимчука до 20 років позбавлення свободи в колонії суворого режиму. Максимчука судили за статтями про начебто участь у терористичному співтоваристві та проведення навчання з метою терористичної діяльності. У полон Максимчук потрапив у травні 2022 року після виходу із заводу "Азовсталь" в Маріуполі.

Максимчук був в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року в результаті вибуху в промзоні загинули як мінімум 48 військовослужбовців.

23 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україну з російського полону повернулися 270 українців, серед яких військовослужбовці Національної гвардії, зокрема бійці "Азову", прикордонники та представники інших складових Сил оборони, а також дев'ять цивільних. Президент повідомив, що більшість звільнених – воїни, які захищали Україну в Маріуполі. Також додому повертаються воїни з Донецького, Луганського, Харківського, Запорізького, Херсонського, Київського, Миколаївського та Чернігівського напрямків.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що більшість, 266 звільнених оборонців, потрапили в полон у 2022 році, зокрема 221 – під час захисту Маріуполя. 72 з них брали участь в боях за "Азовсталь", а п'ятеро пережили теракт росіян в Оленівці Донецької області.

Наймолодшому українському військовому, звільненому з російського полону в межах обміну 270 громадян, виповнилося 24 роки, найстаршому – 63 роки, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що під час цього обміну вдалося повернути найбільшу кількість засуджених військових, серед них 86 засуджених та один оборонець, щодо якого здійснювалося кримінальне переслідування.

Лубінець додав, що двоє захисників, яких повернули, потрапили у полон ще у 2018 та 2020 роках. Крім того, додому вдалося повернути тяжкохворих і тяжкопоранених військових.