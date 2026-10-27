Корецький повідомив про меморандум з Bolt, Uklon, Uber та OPTI щодо обмеження цін в Києві під час тривог

Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту України та Міністерство економіки та довкілля України підписали з цифровими платформами Bolt, Uklon, Uber та OPTI меморандум щодо недопущення критичного зростання цін на перевезення в Києві під час тривоги, зупинки роботи громадського транспорту або іншого форс-мажору, пов'язаного з логістикою в столиці, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Меморандум з операторами передбачає встановлення стелі, до якої може піднятися ціна за таких умов. Це максимум 75% до базового тарифу. Тобто якщо базовий тариф за звичних умов – без тривог, заторів тощо – з точки А в точку Б становить умовно 200 грн, то максимальна плата буде 350 грн. Якщо 300 грн – то максимум 525 грн. Пасажири зберігають можливість самим регулювати ціну, але будуть також встановлені граничні межі", – написав Корецький в Телеграм у вівторок.

За його словами, таке обмеження цін діятиме щонайменше дві години після відбою тривоги червоного рівня або доки не відновиться нормальна робота громадського транспорту і рух мостами, коли попит на поїздки найвищий.

Очільник уряду наголосив, що це зроблено для недопущення ситуації, аналогічній тій, яка сталася у вівторок після атаки російських окупантів на Південний міст у Києві.

"Розраховуємо на відповідальну позицію операторів та долучення інших учасників ринку. Уряд уважно стежитиме за виконанням згаданих вище правил", – сказав Корецький.