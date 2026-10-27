Зона перемир'я розширена за межі Олешків, повідомила Меланія Трамп

Перша леді США Меланія Трамп повідомила, що зона, на яку розповсюджується локальне перемир'я між Україною та РФ, що вступило в силу в ніч на вівторок, розширена за межі окупованого міста Олешки Херсонської області.

"Термін введення перемир'я було перенесено на два дні раніше, ніж планувалося, з метою забезпечення безпеки цивільного населення та сприяння доставці надзвичайно важливої гуманітарної допомоги. Географічна зона перемир'я була розширена за межі Олешків у Херсонській області, щоб забезпечити безпечний проїзд гуманітарних конвоїв", – написала Трамп в соцмережі Х.

При цьому вона повідомила, що отримала цю інформацію від начальника Генерального штабу збройних сил РФ Валерія Герасимова.

Як повідомлялося, режим тиші в районі міста Олешки Херсонської області оголошено о 3:00 27 жовтня. Він триватиме до 22:59 1 листопада в межах ініціативи першої леді США Меланії Трамп щодо розблокування міста.

Раніше, 19 жовтня, коли уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що Україна та РФ виходять на узгодження останніх деталей щодо евакуації цивільного населення з окупованої Олешківської громади на підконтрольну українському уряду територію, йшлося про евакуацію з Олешок та ще шести сусідніх населених пунктів, де, за українськими оцінками, можуть залишатися близько шести тисяч цивільних мешканців, зокрема до двохсот дітей, а у самих Олешках – до двох тисяч людей.

Пізніше у повідомленнях про проведення операції повідомлялося лише безпосередньо про місто Олешки, але ніде не стверджувалося, що гуманітарна операція обмежена лише ним.