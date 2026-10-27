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В Києві повністю відновилася робота метрополітену

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В Києві повністю відновилася робота метрополітену

Рух метро в Києві відновлено на всіх станціях, повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

"Відновлено рух поїздів на "зеленій" лінії метрополітену між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір". Також курсують поїзди між станціями "Сирець"-"Видубичі"", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в ночі під час обстрілу столиці було пошкоджено інфраструктуру метрополітену на Південному мості. На місці працюють фахівці профільних служб підприємства. Станом на вечір вівторка, 27 жовтня, більшість станцій столичного метро відновила роботу, окрім відрізку "зеленої" лінії між станціями "Славутич"-"Червоний хутір".

 

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #метро #відновлення
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