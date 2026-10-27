Результати гуманітарної операції в Олешках можуть прокласти шлях до нових кроків у мирному процесі – Сибіга

У випадку успішних результатів проведення гуманітарної операції в Олешках на Херсонщині, можливе прокладення шляху для інших кроків у мирному процесі, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Ми вітаємо гуманітарну операцію в Олешках. Ідеться про порятунок життів. Протягом багатьох місяців ми говорили світові про людей, які голодують в Олешках", – сказав Сибіга на спільній пресконференції міністрів закордонних справ України, Фінляндії та Норвегії в Гельсінкі.

Він нагадав, що Україна зверталася до держав, міжнародних організацій, світових лідерів і ключових духовних діячів щодо ситуації в Олешках.

"Ми вдячні першій леді Меланії Трамп за залучення до цієї надважливої роботи – та за її лідерство. Ми сподіваємося, що всі зобов'язання будуть виконані. З українського боку є повна готовність. Наш уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець координує цю операцію. Якщо ми побачимо результати в Олешках, це може прокласти шлях для інших кроків у мирному процесі – як захід зміцнення довіри", – заявив Сибіга.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що станом на 17:30 27 жовтня Україна та Росія дотримуються домовленостей про режим тиші на визначених територіях, пов'язаних із проведенням гуманітарної місії. Він триває від сьогодні з 3:00 за київським часом, та 4:00 за московським часом.

Як повідомлялося, 23 жовтня 2026 року перша леді США Меланія Трамп повідомила про досягнення домовленості між Україною та РФ щодо припинення вогню в районі Олешок для проведення гуманітарної операції. За інформацією українського омбудсмана Дмитра Лубінця, домовленості передбачають доставлення гуманітарної допомоги, технічне розмінування та забезпечення вільного пересування цивільних.

Як повідомив Лубінець, режим тиші на Херсонщині оголошено о 3:00 27 жовтня.

Також Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що, 27 жовтня у Олешках запроваджено режим припинення вогню для проведення гуманітарної операції.