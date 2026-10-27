ЗСУ успішно трансформували тактику підземних просувань та зробили її технологічнішою – Зеленський про операцію "Велес"

Президент України Володимир Зеленський відзначив важливість військової операції "Велес", яку 2-й корпус Національної гвардії України "Хартія" проводить на куп'янському напрямку фронту в Харківській області, та повідомив, що головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий, командир "Хартії" Ігор Оболєнський та заступник керівника Офісу президента Павло Паліса доповіли йому про перші її результати.

"Вже знищено більше сотні російських окупантів, більше тридцяти взято в полон. Просування під землею – понад 15 кілометрів. Росіяни вже намагались використовувати підземні газові комунікації, щоб просуватись через наші позиції та переходити до штурмових дій. Українські воїни успішно трансформували цю тактику, модернізували її, зробили значно більш продуманою і технологічною", – написав Зеленський в Телеграм у вівторок.

Як повідомлялося, Сили оборони під командуванням 2-го корпусу НГУ "Хартія" зламали позиційний тупик на Куп'янському напрямку і реалізували черговий етап із визволення Харківської області в межах підземної операції "Велес", в рамках якого пройшли понад 15 км підземних комунікацій у тил ворога. "Росіяни вважали, що підземні комунікації – це їхній ексклюзивний інструмент для обходу нашої оборони. Ми вивчили їхній досвід, переграли їх на їхньому ж полі й перетворили цю загрозу на нашу контрнаступальну перевагу", – наголосив Оболєнський.

У корпусі зазначили, що тунелі у війнах використовували від В'єтнаму до Гази, проте виключно для оборони, переховування або локальних диверсій. Водночас армія РФ під Авдіївкою застосовувала підземні труби для інфільтрацій піхоти. "Велес" став першим у світовій історії повномасштабним контрнаступальним маневром під землею.