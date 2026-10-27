Україна готова до тристоронньої зустрічі в ОАЕ- Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив готовність української сторони до тристоронньої зустрічі (Україна-США-РФ) щодо мирних зусиль в ОАЕ.

"Сьогодні я поінформував Еліну й Еспена (глав МЗС Фінляндії і Норвегії – ІФ-У) про останній розвиток подій на полі бою та мирні зусилля. Україна готова до тристоронньої зустрічі в Еміратах. Ми використаємо кожну можливість, щоб наблизити мир", – сказав Сибіга на спільній пресконференції міністрів закордонних справ України, Фінляндії та Норвегії в Гельсінкі.

Відповідаючи на питання, Сибіга зазначив, що імовірно, тристороння зустріч зосередиться на безпекових питаннях. Втім, він знов підкреслив необхідність проведення зустрічі на рівні лідерів.

"Важливо зазначити, що переговорні команди зустрічалися вже кілька разів у минулому, в часом було відчуття, що ми знову і знову поверталися до тих самих питань, бо, на мою думку, рівня цієї групи, з усією повагою до її учасників, недостатньо, щоб обговорювати найчутливіші питання. Саме тому все-таки потрібна також зустріч на рівні Зеленського і Путіна. І нам є що запропонувати. Звісно, йдеться і про часткові припинення вогню, є питання заблокованого Чорного моря, є енергетика, енергосистема щодня зазнає російських атак, а попереду зима", – зазначив Сибіга.

Він нагадав, що раніше вже було створено три групи (в рамках переговорного процесу та зустрічей груп).

"Тож ідеться про відновлення наших переговорів саме в такому форматі. І це справді важливо", – додав міністр.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський обговорив із лідерами Норвегії та Фінляндії їхню розмову з очільником Кремля Путіним та подякував їм за "активність на підтримку нашої дипломатії та спільних з усіма партнерами мирних зусиль". За словами президента України, президент Фінляндії і прем'єр Норвегії сказали російському керівнику про те, що потрібні реальні деескалаційні кроки щодо енергетики та інфраструктури України.

Також у розмові вони обговорили підготовку тристоронньої зустрічі Україна-США-РФ, яка запланована на листопад в Абу-Дабі (ОАЕ) на рівні команд.