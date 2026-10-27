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Постраждалих в Дніпрі вже троє – обладміністрація

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Кількість постраждалих внаслідок обстрілу російськими окупантами міста Дніпро у вівторок зросла до трьох, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

"До трьох зросла кількість постраждалих через атаки росіян на Дніпро. Чоловіки 34 та 74 років у лікарні. Медики надають їм усю необхідну допомогу", – написав Ганжа в Телеграм у вівторок ввечері.

Раніше він повідомив, що стадіон одного з ліцеїв міста був пошкоджений через атаку окупантів, але люди не постраждали. Пізніше Ганжа повідомив, що одна людина отримала поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами об'єкта критичної інфраструктури в Дніпрі.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#дніпро #постраждалі #обстріл
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