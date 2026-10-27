Режим тиші в Олешках виконується в повному обсязі – Лубінець

Станом на 17.30, 27 жовтня Україна та Росія дотримуються домовленостей про режим тиші на визначених територіях, пов'язаних із проведенням гуманітарної місії. Він триває від сьогодні з 3.00 за київським часом, та 4.00 за московським часом, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Режим тиші триватиме до 1 листопада 22.59 год. Жодного порушення режиму припинення вогню не зафіксовано з обох сторін. (…) Сподіваюся, що надалі триватиме все згідно з узгодженим планом і нам вдасться допомогти цивільним громадянам, які так очікують допомоги в Олешках", – написав Лубінець в телеграм-каналі.

Він додав, що гуманітарна місія проводиться спільно з уповноваженою з прав людини в Російській Федерації Яною Лантратовою за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп.

Олешки розташовані на лівому березі Дніпра в Херсонській області, навпроти Херсона. Місто перебуває під тимчасовою російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Після підриву Каховської ГЕС у червні 2023 року Олешки опинилися серед населених пунктів, які зазнали масштабного затоплення. Через бойові дії та окупацію доступ до міста ускладнений, а цивільне населення потерпає від нестачі гуманітарної допомоги та небезпеки обстрілів.

23 жовтня 2026 року перша леді США Меланія Трамп повідомила про досягнення домовленості між Україною та РФ щодо припинення вогню в районі Олешок для проведення гуманітарної операції. За інформацією українського омбудсмана Дмитра Лубінця, домовленості передбачають доставлення гуманітарної допомоги, технічне розмінування та забезпечення вільного пересування цивільних.

Як повідомив Лубінець, режим тиші на Херсонщині оголошено о 3:00 27 жовтня.

Також Генеральний штаб ЗСУ повідомив про те, 27 жовтня у Олешках запроваджений режим припинення вогню для проведення гуманітарної операції.