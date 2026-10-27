Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Шахтар ДТЕК загинув внаслідок удару РФ по Павлограду

1 хв читати
Додати як джерело
Шахтар ДТЕК загинув внаслідок удару РФ по Павлограду

 Внаслідок удару російського безпілотника 26 жовтня по Павлограду загинув 41-річний шахтар "ДТЕК Енерго" Валентин Котелевський, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

"Ще одна непоправна втрата в родині ДТЕК: росія вбила нашого колегу Валентина Котелевського", – написав ДТЕК у Телеграм.

У компанії розповіли, що Валентин переїхав до Павлограда з Лисичанська та працював гірником на допоміжних роботах на одній із шахт ДТЕК. Колеги пам'ятатимуть його як людину, яка завжди була поруч, коли потрібна допомога та підтримка.

"Світла пам'ять Валентину та всім нашим колегам, чиї життя забрала росія…", – зазначив ДТЕК.

Як повідомлялося, 25 жовтня від атаки РФ на одне з вугледобувних підприємств Дніпропетровщини загинув водій ДТЕК Енерго Валентин Щербина.

Автори

Редактор · економіка
Редактор · Енергетика
#дтек #жертви #атака
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Ворожа атака на Київ пошкодила Південний міст та інфраструктуру метро і збільшила кількість поранених до 14 – Кличко

Ворожа атака на Київ пошкодила Південний міст та інфраструктуру метро і збільшила кількість поранених до 14 – Кличко

Війська РФ у вівторок завдали удару по Південному мосту в Києві з пошкодженням розташованої на ньому інфраструктури метрополітену, а загальна кількіс…

Читати