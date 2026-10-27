Шахтар ДТЕК загинув внаслідок удару РФ по Павлограду

Внаслідок удару російського безпілотника 26 жовтня по Павлограду загинув 41-річний шахтар "ДТЕК Енерго" Валентин Котелевський, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

"Ще одна непоправна втрата в родині ДТЕК: росія вбила нашого колегу Валентина Котелевського", – написав ДТЕК у Телеграм.

У компанії розповіли, що Валентин переїхав до Павлограда з Лисичанська та працював гірником на допоміжних роботах на одній із шахт ДТЕК. Колеги пам'ятатимуть його як людину, яка завжди була поруч, коли потрібна допомога та підтримка.

"Світла пам'ять Валентину та всім нашим колегам, чиї життя забрала росія…", – зазначив ДТЕК.

Як повідомлялося, 25 жовтня від атаки РФ на одне з вугледобувних підприємств Дніпропетровщини загинув водій ДТЕК Енерго Валентин Щербина.