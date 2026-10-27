В Києві відновилася робота метро, окрім частини "зеленої" лінії

Станом на вечір вівторка, 27 жовтня, більшість станцій столичного метро працюють у штатному режимі, повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

""Червона" лінія: поїзди курсують між станціями "Академмістечко"-"Лісова" на вхід відкриті всі станції. Водночас у разі оголошення повітряної тривоги, рух поїздів наземною ділянкою буде призупинено. "Синя" лінія працює у звичайному режимі", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Разом з тим, на "зеленій" лінії поїзди курсують між станціями "Сирець"-"Видубичі", у вечірній пік інтервал руху між поїздами становитиме 4:30 хв. Рух поїздів між станціями "Славутич"-"Червоний хутір" тимчасово призупинений.

Як повідомлялося, в ночі під час обстрілу столиці було пошкоджено інфраструктуру метрополітену на Південному мості. На місці працюють фахівці профільних служб підприємства. Про відновлення роботи "зеленої" лінії у звичайному режимі буде поінформовано додатково.