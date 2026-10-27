В КМДА просять не поширювати фото пошкоджень столичних мостів, щоб не допомагати ворогу

Київська міська державна адміністрація звернулася із закликами до представників медіа, адміністраторів інформаційних каналів і користувачів соціальних мереж не поширювати фото та відео пошкоджень під час російських обстрілів мостових переправ української столиці, зокрема, Південного мосту.

"Детальні зображення пошкоджень стратегічних об'єктів транспортної інфраструктури можуть допомогти ворогу оцінити результати атак і зібрати розвідувальну інформацію", – йдеться в повідомленні КМДА, опублікованому в Телеграм у вівторок.

В міськадміністрації просять використовувати для публікацій лише ті фото та відео, які оприлюднили офіційні установи, не публікувати та не поширювати зображення, що розкривають деталі пошкоджень мостів, а також видалити раніше оприлюднені матеріали, які можуть містити чутливу інформацію.

"Нагадуємо, що законодавство України передбачає відповідальність, зокрема кримінальну, за поширення окремих відомостей про наслідки ворожих атак. Інформаційна безпека – складова безпеки міста та його мешканців", – наголошується в повідомленні.

Повідомлення перепостили також в офіційному каналі комунального підприємства "Київський метрополітен".