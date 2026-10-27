Україна закликає міжнародну наукову спільноту припинити співпрацю з науковими установами РФ

Міністерство освіти і науки України і Міністерство цифрової трансформації України звернулися до міжнародної наукової спільноти із закликом припинити інституційну співпрацю з російськими академічними та науково-дослідними установами, зокрема у сфері спільних досліджень, наукових публікацій та редакційної діяльності.

Зокрема, у відкритому листі міністерства наголошують, що Росія продовжує систематично атакувати українську наукову інфраструктуру, водночас російські наукові установи зберігають доступ до міжнародних дослідницьких мереж, академічних видань та наукових ресурсів.

"Росія систематично знищує українську наукову інфраструктуру, водночас її наукові установи продовжують користуватися можливостями міжнародної академічної співпраці. Така ситуація неприпустима. Ми закликаємо міжнародних партнерів переходити від заяв про солідарність до конкретних рішень – припиняти спільні дослідження з російськими установами, обмежувати їхню участь у міжнародних наукових публікаціях та редакційній діяльності. Наукова співпраця має ґрунтуватися на принципах відповідальності та академічної доброчесності", – цитує заступника міністра освіти Дениса Курбатова пресслужба.

У зверненні Україна закликає міжнародні університети, науково-дослідні інститути, наукові товариства та організації, що фінансують дослідження, призупинити спільні наукові проєкти за участю дослідників, які мають інституційну належність до російських академічних і науково-дослідних установ.

Окрему увагу приділено академічним видавництвам, редакційним радам і колегіям міжнародних наукових журналів, їх закликають запровадити практику відхилення рукописів без зовнішнього рецензування (desk rejection), якщо автори пов'язані з російськими академічними та науково-дослідними установами.

Також пропонується призупинити виконання редакційних обов'язків особами, які мають формальну інституційну належність до таких установ.

Водночас у листі підкреслюється, що запропоновані заходи стосуються саме інституційної співпраці з російськими науковими організаціями, незалежно від громадянства, національності чи етнічного походження окремих дослідників.

Міносвіти також закликає українські університети, наукові установи, дослідницькі організації та академічну спільноту активно поширювати відкритий лист серед закордонних партнерів, міжнародних наукових об'єднань, академічних видавництв, редакційних рад і колегій наукових журналів.

Повний текст відкритого листа доступний за посиланням: https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/pereklad-vidkritogo-lista.pdf