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Одещина докупить ще 4 шкільних автобуса ЗАЗ з місцями для школярів з обмеженням пересування

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Одещина докупить ще 4 шкільних автобуса ЗАЗ з місцями для школярів з обмеженням пересування
Фото: НУШ

ТОВ "УКРАВТО Одеса", що входить до "УКРАВТО ГРУП" Таріела Васадзе, до 15 грудня поточного року поставить на адресу Одеської обласної держадміністрації чотири шкільних автобуса виробництва Запорізького автозавода з двома місцями для школярів з обмеженою здатністю до пересування за очікувану суму майже 13,92 млн грн (без ПДВ).

Згідно з інформацією в "Прозорро", відповідний договір сторони підписали 23 жовтня на суму 16,7 млн грн (з ПДВ) по результатах проведеної закупівлі, де "УКРАВТО Одеса" був єдиним учасником.

Вартість одного автобуса – 3,479 млн грн (без ПДВ).

Як повідомлялось, ТОВ "УКРАВТО Одеса" по результатах попередньої закупівлі 8 вересня підписала договір з профільним департаментом Одеської ОДА на поставку шести шкільних автобусів, з яких п'ять – з двома місцями для школярів з обмеженою здатністю до пересування за цією ж ціною за одиницю, та одного звичайного за майже 3,139 млн грн (без ПДВ).

Загальна сума договору склала 24,64 млн грн (з ПДВ).

ТОВ "УКРАВТО Одеса" за даними YouControl, у першому півріччі поточного року отримала 6,4 млн грн збитку та 326 млн грн чистого доходу.

Програма "Шкільний автобус" з 2024 року реалізується завдяки фінансовій співпраці між ЄС та Україною в рамках інструменту Ukraine Facility. Однією з умов закупівлі є обов'язкова наявність автобусів із двома місцями для школярів з обмеженим пересуванням.

На реалізацію цієї програми субвенція з держбюджету на 2026 рік становить 2 млрд грн. Планується закупити понад 540 автобусів через електронний каталог Prozorro Market.

Мінімальний рівень локалізації на поточний рік становить 30%.

В Україні автобуси в модифікації "шкільний" випускають чотири заводи.

Автори

Кореспондент · Машинобудування, легка і целюлозно-паперова промисловість, авторинок
Редактор · економіка
#школа #автобуси #одещина
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