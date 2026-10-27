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Правоохоронці викрили схему продажу гуманітарних авто для ЗСУ та вилучили 49 машин

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Правоохоронці викрили схему продажу гуманітарних авто для ЗСУ та вилучили 49 машин

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) за матеріалами Державної митної служби (ДМС) повідомили про підозру батькові та синові, які організували схему продажу куплених в Європі та ввезених під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ автомобілів.

За даними слідства, підозрювані купували транспортні засоби на європейських інтернет-майданчиках і переміщували їх в Україну без сплати митних платежів через благодійні фонди. Надалі машини продавали цивільним покупцям через тематичні групи у месенджерах замість передання Силам оборони.

"Наразі вже підтверджено продаж 29 автомобілів, а під час перших обшуків правоохоронці вилучили ще 49 транспортних засобів, підготовлених до збуту", – зазначили у відомстві.

Ознаки нецільового використання автівок первинно виявили фахівці ДМС, після чого передали відповідні повідомлення правоохоронцям для викриття всієї схеми.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч.2 ст.201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів у значному розмірі). Оперативний супровід у справі здійснюють співробітники Держприкордонслужби, СБУ та ДКР, а процесуальне керівництво – прокурори Київської обласної прокуратури.

Автори

Кореспондент · економіка, уряд, парламент
Редактор · економіка
#продаж #схема #авто
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