Харків'янин, який передав представнику РФ дані про позиції ППО та об'єкти енергетики, проведе 15 років за гратами

Суд визнав винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) 35-річного харків'янина, який передав представнику РФ дані про позиції ППО та об'єкти енергетики.

"Суд призначив йому покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, наприкінці 2024 року обвинувачений почав спілкуватися через телеграм із представником РФ, який здійснював розвідувальну діяльність на користь держави-агресора. За його завданням, харків'янин обходив місто та збирав інформацію щодо розташування Збройних Сил України, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також АЗС. Він також фіксував дані про електричні підстанції, модульні котельні і шукав позиції ППО. Усю зібрану інформацію він надсилав куратору у вигляді текстових повідомлень, фотознімків і координат.

За виконані завдання він отримував у середньому близько 1,5-2 тис. грн.

Цю інформацію російські військові могли використати для планування прицільних ударів по позиціях ЗСУ і об'єктах енергетичної інфраструктури.

Чоловік був затриманий в липні 2025 року. На вирок він очікував під вартою.

У суді обвинувачений визнав вину частково. Він вважав, що його дії треба кваліфікувати за ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення чи розташування ЗСУ) КК України, оскільки, на його думку, вони не призвели до тяжких наслідків. Він також стверджував, що не мав умислу на заподіяння шкоди державній безпеці, а просто прагнув заробити грошей.

Суд вирішив, що аргументи обвинувачення є більш обгрунтованими і виніс обвинувальний вирок.

Вирок не набрав чинності. Триває термін на апеляційне оскарження.