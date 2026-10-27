Податкова інспекція в Ізюмі зупинила роботу через влучання під час нічної атаки РФ

Державна податкова інспекція (ДПІ) у м.Ізюм (Харківська обл.) тимчасово призупинила надання послуг платникам через пошкодження будівлі унаслідок нічного удару російських військ, повідомила Державна податкова служба (ДПС) у телеграм-каналі у вівторок.

За даними відомства, внаслідок ворожої атаки у стіні установи утворився отвір, а також вибито вікна та пошкоджено двері.

"На щастя, обійшлося без постраждалих. Наразі надання послуг у ДПІ тимчасово призупинено", – зазначається у повідомленні.

У ДПС підкреслили, що попри постійні загрози та пошкодження інфраструктури, податкова служба продовжує виконувати свої завдання.