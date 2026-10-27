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Окупанти атакували стадіон одного з ліцеїв Дніпра, без постраждалих – обладміністрація

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Окупанти атакували стадіон одного з ліцеїв Дніпра, без постраждалих – обладміністрація
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Стадіон одного з ліцеїв міста Дніпро був пошкоджений через атаку російських окупантів на місто, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

"У закладі понівечені вікна. Попередньо, люди не постраждали", – написав Ганжа в Телеграм у вівторок.

Як повідомлялося, в понеділок кількість поранених унаслідок російської атаки Дніпропетровську область сягнула десяти, з них сім у місті Павлоград, ще одна людина загинула. Також минулої доби РФ здійснила обстріли об'єктів генерації та мереж передачі і розподілу електроенергії у кількох областях, в тому числі і Дніпропетровській, через що там були знеструмлені абоненти.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#дніпро #руйнування #обстріл
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