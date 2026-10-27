З ТОТ Херсонщини вдалося повернути ще 8 дітей – ОВА

Ще вісім дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Це – п'ятеро дівчаток і троє хлопчиків віком від 7 до 16 років", – написав Прокудін в телеграм-каналі.

Він розповів, що серед врятованих – дев'ятирічна дівчинка, яку змушували відвідувати окупаційну школу, де повністю заборонили українську мову. Її примусово залучили до російських пропагандистських рухів, змушували співати гімн РФ і писати листи російським військовим.

"Тепер дівчинка та інші врятовані діти перебувають у безпеці. Вони проходять реінтеграцію в центрах "Надії та відновлення", отримують психологічну підтримку й допомогу з відновлення документів", – наголосив Прокудін.

Загалом з початку 2026 року на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути вже 243 дитини.