Нацполіція запобігла замовному нападу з кислотою на жінку на Київщині

Оперативники та слідчі Національної поліції України викрили групу, учасники якої готували насильницькі злочини на замовлення, зокрема напад з кислотою на жінку у Київській області.

В повідомленні у вівторок на сайті Національна поліція зазначає, що 22 жовтня у Вишгороді Київської області правоохоронці затримали 21-річного жителя Вишгородського району. "Чоловік прийшов до квартири 52-річної жінки із заздалегідь підготовленою сульфатною кислотою, яку планував використати для заподіяння їй тяжких тілесних ушкоджень", – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, того ж дня в Києві затримали ще двох фігурантів – 37-річного та 54-річного жителів столиці, яких слідство вважає причетними до організації та підготовки нападу.

В Нацполіції інформують, що зловмисники готували злочин заздалегідь: збирали інформацію про потерпілу, вивчали її спосіб життя, маршрути пересування та розпорядок дня, а також стежили за нею. Для нападу підготували хімічну речовину, випробовували її властивості та сховали у спеціально облаштованому схроні. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів вилучили ємність із сульфатною кислотою, автомат АКС-74У, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, автомобіль та $156 тис.

"Встановлено, що діяльність групи не обмежувалася підготовкою нападу на одну потерпілу, так наявна інформація про причетність її учасників до організації насильницьких злочинів і умисного пошкодження майна, зокрема шляхом підпалів", – зауважується в повідомленні.

Також перевіряються відомості щодо підготовки інших особливо тяжких злочинів на замовлення.

Трьом затриманим слідчі Головного слідчого управління Нацполіції повідомили про підозру в замаху на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Дії двох фігурантів кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, третього – за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 121 КК. Суд обрав усім трьом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.