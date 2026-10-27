Київ планує спрямувати 1 млрд грн на будівництво водних переправ через Дніпро – Кличко

Київ планує спрямувати 1 млрд грн на реалізацію проєкту будівництва комбінованих водних переправ через Дніпро та під'їзних шляхів до них, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко за підсумками Ради оборони Києва у вівторок.

"Сьогодні відбулася Рада оборони столиці. Серед питань, які розглянули, зокрема – реалізація проєкту будівництва комбінованих водних переправ через річку Дніпро та під'їзних шляхів до них", – написав Кличко в Телеграм-каналі.

За його словами, з відповідною ініціативою виступила держава, а уряд ухвалив відповідну постанову.

Місця розміщення переправ визначатиме військове командування, а погоджуватиме, зокрема, Київська міська військова адміністрація. "Місто ж, за рекомендацією уряду, віднайде кошти – 1 млрд грн на цей проєкт", – зазначив Кличко.

Як повідомляється, Кабінет міністрів України затвердив реалізацію експериментального проєкту з будівництва комбінованих водних переправ і під'їздів до них у кількох областях.

Відповідну постанову №1295 уряд затвердив 15 жовтня.