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Сили оборони уразили склади боєприпасів і МТЗ, озброєння та живу силу окупантів на Луганщині, Донеччині та Запоріжжі – Генштаб

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Сили оборони уразили склади боєприпасів і МТЗ, озброєння та живу силу окупантів на Луганщині, Донеччині та Запоріжжі – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України в понеділок та в ніч на вівторок уразили склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів російських окупантів, зосередження озброєння та військової техніки, а також живої сили противника на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької та Запорізької областей, повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України в соцмережі Facebook у вівторок.

Зокрема, уражено склади боєприпасів російської армії поблизу населеного пункту Дякове Луганської області та Огороднього на Донеччині, а також зосередження озброєння і військової техніки окупантів у районі Красногорівки Донецької області.

Крім того, уражено склади матеріально-технічних засобів російських військ у районах Луганська, Антрацита та населеного пункту Тимонове на Луганщині.

Також Сили оборони завдали ударів по зосередженню живої сили противника поблизу населених пунктів Лагідне та Антрацит Луганської області, а також у районі Новопетрівки Запорізької області.

"Знищення боєприпасів зменшує вогневі можливості противника на фронті", – зазначили в Генштабі, додавши, що знищення запасів матеріально-технічних засобів ускладнює забезпечення російських підрозділів.

"Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України", – наголосили в Генштабі.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#оборона #рф #ураження
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