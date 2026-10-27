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Фізичний захист 607 об'єктів критичної інфраструктури перебуває в процесі реалізації – Мінінфраструктури

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Фізичний захист 607 об'єктів критичної інфраструктури перебуває в процесі реалізації – Мінінфраструктури
Фото: https://t.me/Mykola_Kalashnyk

В Україні триває реалізація заходів із фізичного захисту 607 об'єктів критичної інфраструктури, загальний рівень готовності наближається до 70%, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

"Наразі 607 об'єктів перебувають у процесі реалізації як об'єкти критичної інфраструктури, які захищаються. Вони є різними: як великі підстанції, так і малі елементи об'єктів тепло- і водопостачання, насосного господарства, газорозподільних мереж", – сказав Калашник на 12-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) "Люди. Бізнес. Економіка. Що далі?" у Києві, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За його словами, важливим елементом також є готовність до швидкого відновлення пошкодженої інфраструктури. Для цього потрібні резерви обладнання й матеріалів, ремонтна база, аварійні бригади.

Калашник також заявив про завдання забезпечити 14-денний фізичний запас палива для роботи інфраструктури.

За словами міністра, викликом залишається будівництво об'єктів поблизу лінії бойового зіткнення, оскільки внаслідок російських атак є втрати серед працівників підрядних компаній, залучених до будівництва. За його словами, уряд працює над механізмом страхування будівельної техніки, а також життя й здоров'я працівників, які виконують роботи на таких роботах.

"Це рішення буде незабаром", – наголосив Калашник.

Щодо можливого перенесення певних об'єктів під землю він зазначив, що їх реалізація потребує значних коштів, а термін побудови становитиме 1,5-2 роки.

Автори

Кореспондент · Транспорт/Телеком
Редактор · від економіки до політики
#захист #інфраструктура #критична
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