ОСББ Кривого Рогу зможуть отримати гранти на обладнання резервного живлення від УЧХ

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) у Кривому Розі зможуть отримати грантову підтримку на придбання обладнання резервного живлення від Українського Червоного Хреста (УЧХ).

“Український Червоний Хрест за підтримки Норвезького Червоного Хреста розпочинає програму грантової підтримки ОСББ у Кривому Розі. Фінансування допоможе придбати обладнання резервного живлення, щоб забезпечити роботу основних внутрішньобудинкових систем під час тривалих відключень електроенергії”, — повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Прийом заявок розпочався 26 жовтня та триватиме до 15 листопада 2026 року включно.

У програмі можуть взяти участь ОСББ, зареєстровані як юридичні особи, що управляють багатоквартирними будинками в одному з трьох районів Кривого Рогу — Покровському, Металургійному та Саксаганському.

Одне ОСББ може подати кілька заявок, якщо управляє кількома будинками. Для кожного будинку необхідно оформити окрему заявку та підготувати відповідний пакет документів.

Участь у програмі є конкурсною: заявки перевірятимуть на відповідність умовам, а переможців визначатимуть за результатами відбору. Подання заявки не гарантує отримання фінансування.

Розмір гранту залежить від поверховості будинку: 100 тис. грн — до 6 поверхів включно; 200 тис. грн — від 7 до 16 поверхів; 300 тис. грн — від 17 поверхів або для будинків від 4 до 16 поверхів включно з трьома і більше під’їздами.

Грантові кошти можна спрямувати на придбання бензинових, дизельних або газових генераторів, інверторів, акумуляторів, сонячних панелей, блоків керування високовольтними батареями.

Витрати на монтаж обладнання, супутні матеріали та інші додаткові витрати не покриваються грантовими коштами. За потреби ОСББ та/або мешканці будинку можуть забезпечити їх коштом власного співфінансування.