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Ватажку батальйону "Восток" повідомлено про підозру за катування та наказ розстріляти цивільного у Маріуполі – прокуратура

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Ватажку батальйону "Восток" повідомлено про підозру за катування та наказ розстріляти цивільного у Маріуполі – прокуратура
Фото: https://t.me/pgo_gov_ua/

Українські правоохоронці повідомили про підозру засновнику батальйону "Восток", який катував цивільного у Маріуполі та наказав його розстріляти.

В телеграм-каналі у вівторок Офіс генпрокурора повідомляє, що у травні 2022 року під час окупації Маріуполя російські військові затримали на блокпосту місцевого жителя, який їхав велосипедом.

"Чоловіка доставили до військового штабу та почали вимагати зізнання у причетності до "українського націоналізму", – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 53-річний засновник батальйону "Восток" приставив цивільному пістолет до лоба та погрожував убивством, вимагаючи назвати себе бійцем "Азову".

"Коли чоловік українською мовою відмовився, ватажок бойовиків побив його та наказав розстріляти. Російські військові вже поставили потерпілого до стіни, однак виконання наказу зупинив представник командування полку", – зазначають в прокуратурі.

У відомстві уточнюють, що згодом чоловіка передали так званому "мдб днр", а нині потерпілий перебуває в Україні.

"Після захоплення Маріуполя підозрюваний отримав від президента рф посаду заступника начальника управління росгвардії на окупованій Донеччині та звання генерал-майора поліції", – уточнюється в повідомленні.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури йому заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 1 ст. 438 КК України).

Підозрюваний перебуває під санкціями РНБО. Він у розшуку.

Автори

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#катування #ватажок #підозра
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