РНБО залучить Фонд Візермана до ідентифікації тіл загиблих українських захисників

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Ігор Клименко та керівниця БФ "R.T. Weatherman Foundation" (Фонд Р.Т. Візермана) Меган Моббс обговорили майбутню співпрацю з ідентифікації тіл загиблих українських захисників.

"Днями зустрівся із Меган Моббс, керівницею благодійного фонду R.T. Weatherman Foundation, який реалізує важливі гуманітарні проєкти в Україні. Однією з головних тем розмови стало питання ідентифікації тіл загиблих українських захисників", – написав Клименко у Телеграмі у вівторок.

"РНБО координує роботу за цим напрямом, залучаючи державні інституції та експертів", – пояснив Клименко. За його словами, Моббс підтвердила готовність Фонду допомагати в цьому напрямку, тож сторони обговорили можливості майбутньої співпраці.

"Також говорили про кібербезпеку та інформаційну безпеку. На тлі посилення російських загроз ці напрями потребують дедалі тіснішої взаємодії України з міжнародними партнерами. Важливо об'єднати досвід і ресурси, щоб протидіяти викликам, які виходять далеко за межі нашої держави", – наголосив Клименко.

"Дякую Меган Моббс і всій команді за системну допомогу", – додав він.

R.T. Weatherman Foundation— це американська неприбуткова некомерційна організація, заснована у 2022 році Елізабет Візерман (Elizabeth Weatherman) та Ендрю Данканом. В Україні організація працює з березня 2022 року та фокусується на подоланні наслідків війни за трьома основними напрямками (тіло – медичний, розум – лікування ПТСР та відновлення і дух – пошук і репатріація, ідентифікація жертв війни, підтримка родин загиблих).