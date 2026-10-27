"УЗ" запускає додаткові рейси Kyiv City Express через ускладнення руху Південним мостом

АТ "Укрзалізниця" призначає додаткові рейси Kyiv City Express між лівим та правим берегом через ускладнення руху Південним мостом у Києві, у вечірню годину пік 27 жовтня призначено 10 додаткових рейсів, з 28 жовтня додаткові рейси курсуватимуть і вранці, і ввечері, повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"Допоки інфраструктура столичного метрополітену та мостів на ремонті, Укрзалізниця виводить на маршрут додаткові рейси Kyiv City Express. Стартуємо вже цього вечора", – йдеться у повідомленні Укрзалізниці у Телеграм-каналі у вівторок.

Повідомляється, що у вечірню годину пік призначено 10 додаткових рейсів, що перетинатимуть обидва мости: Дарницький і Північний. Поїзди курсуватимуть півкільцем Видубичі – Березняки – Дарниця – Русанівка – Лівобережна – Микільська Слобідка – Воскресенка – Райдужний – Почайна та в зворотному напрямку.

"Перший вечірній рейс з Видубичів вирушить о 15:57, а з Почайної – о 15:59. Поїзди відправлятимуться з таких колій: станція Видубичі – №3А, Дарниця та Почайна – № 3. На ст. Березняки поїзди, що курсуватимуть у напрямку Видубичі –Дарниця, прибуватимуть на 4 колію 3-ї платформи", – повідомили в Укрзалізниці.

З 28 жовтня додаткові рейси курсуватимуть і вранці, і ввечері. Загалом на пасажирів чекають 16 додаткових рейсів. Завдяки комбінації графікових і додаткових поїздів інтервал у години пік півкільцем становитиме від 15 хв.