Жителів Олешків перед поверненням в Україну евакуюватимуть до Криму або РФ – ЗМІ

Мешканців окупованих Олешків Херсонської області, які погодяться на евакуацію в межах локального припинення вогню, спочатку доправлятимуть до Криму або Росії, перш ніж вони зможуть повернутися на підконтрольну Україні територію, повідомляє Financial Times (FT) з посиланням на співрозмовників, обізнаних із перебігом переговорів.

"Мешканців окупованих Олешків Херсонської області, які погодяться на евакуацію в межах локального припинення вогню, спочатку доправлятимуть до Криму або Росії, перш ніж вони зможуть повернутися на підконтрольну Україні територію", – наголошується в повідомленні.

Домовленість досягнута на тлі активізації зусиль із відновлення мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.

Як повідомлялося, Україна запроваджує режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованого міста Олешки Херсонської області з 3:00 вівторка, 27 жовтня до 22:59 1 листопада, за київським часом для проведення гуманітарної операції.

У п'ятницю Білий Дім повідомив, що Меланія Трамп домоглася укладення перемир'я між РФ та Україною, яке поширюється на місто Олешки, "щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільного населення через визначений безпечний коридор". Локальне перемир'я набере чинності 29 жовтня.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив домовленість про гуманітарну місію в окупованому РФ місті Олешки Херсонської області, про яку раніше повідомила перша леді США Меланія Трамп, та уточнив, що вона передбачає режим тиші, доставку гуманітарної допомоги та вільний вихід цивільних осіб з міста.

"В рамках нашої угоди: перше – буде забезпечено режим тиші, друге – буде доставлений гуманітарний вантаж в Олешки, третє – буде забезпечено вільне пересування цивільного населення з Олешків", – сказав Лубінець у відеозверненні у п'ятницю.

Він попросив "з розумінням віднестись до розповсюдження публічної інформації щодо проведення цієї гуманітарної місії" і назвав її реалізацію дуже складною.

"Операція буде відбуватись поступово, вона максимально складна для реалізації. Тому я буду інформувати українське суспільство, буду показувати результати проведення цієї операції. І станом на сьогодні українська сторона зробила і робить все, щоб врятувати громадян, які знаходяться в Олешках", – наголосив омбудсмен.