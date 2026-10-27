Президент Румунії назвав неприйнятною можливу причетність РФ до диверсії на оборонному заводі

Президент Румунії Нікушор Дан засудив причетність Російської Федерації до актів диверсії та саботажу на території своєї країни, назвавши такі дії неприйнятними та елементом системної гібридної війни проти Європи.

"Я рішуче засуджую будь-яку причетність Російської Федерації до диверсійних актів на території Румунії. Такі дії є неприйнятними і становлять серйозне порушення суверенітету та безпеки нашої країни. Жодна іноземна структура не має права діяти таким чином на території Румунії чи інших європейських держав", - написав він у соціальній мережі Х у вівторок.

Глава держави підкреслив, що державні органи діятимуть рішуче для захисту громадян і критичної інфраструктури на тлі викриття диверсійної мережі, пов'язаної зі спробою підпалу оборонного заводу Carfil у місті Брашов 14 вересня

"Протягом багатьох років Росія використовує різноманітний арсенал засобів для ослаблення європейських демократій. Спроби впливати на виборчі процеси, дезінформаційні кампанії, інформаційна війна, кібератаки та диверсійні дії – все це є частиною гібридної війни, яку Росія веде проти Європи. Протягом останніх тижнів Російська Федерація перейшла на новий рівень провокацій проти цивільного морського транспорту в Чорному морі. Нехай буде зрозуміло: усі ці події – це не поодинокі випадки, що не пов'язані між собою, а частина заздалегідь спланованої та скоординованої кампанії, спрямованої на розпалювання розбрату в наших суспільствах та підривання відданості європейських держав власній безпеці та колективній обороні", – наголосив він.

Дан заявив, що Румунська держава діятиме рішуче, щоб запобігти таким інцидентам, виявити причетних та захистити громадян і критичну інфраструктуру країни. "Водночас ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з нашими союзниками по НАТО та партнерами в Європейському Союзі", – додав він.

Дан також зазначив, що розслідування щодо саботажу проти компанії Carfil вкотре демонструють, як часто ворожі сили використовують соціальні мережі для заманювання людей з метою маніпулювання ними, а іноді й втягування їх у незаконні дії.

Як повідомлялося, румунська розвідка викрила мережу диверсантів, яких, за даними слідства, координували з Росії. Їх пов'язують зі спробою підпалу оборонного заводу Carfil у місті Брашов 14 вересня.