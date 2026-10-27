Арахамія: Режим тиші в Олешках триватиме до 22:59 1 листопада

Режим тиші на найбільшій ділянці фронту на півдні України розпочався о 3:00 за київським часом 27 жовтня та триватиме до 22:59 1 листопада в межах ініціативи першої леді США Меланії Трамп щодо розблокування Олешків (Херсонська обл.), повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Це найбільша деескалація з 2022 року. Режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада. Кожне подібне деескалаційне зусилля наближає довгоочікуваний мир в Україні", – написав він у телеграм-каналі у вівторок.