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Арахамія: Режим тиші в Олешках триватиме до 22:59 1 листопада

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Режим тиші на найбільшій ділянці фронту на півдні України розпочався о 3:00 за київським часом 27 жовтня та триватиме до 22:59 1 листопада в межах ініціативи першої леді США Меланії Трамп щодо розблокування Олешків (Херсонська обл.), повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Це найбільша деескалація з 2022 року. Режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада. Кожне подібне деескалаційне зусилля наближає довгоочікуваний мир в Україні", – написав він у телеграм-каналі у вівторок.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#режим_тиші #олешки
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