СБУ та Нацполіція затримали адвокатів, які вимагали $150 тис. від виробника дронів

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Національною поліцією та прокуратурою викрило шахрайську схему одержання грошей від представників оборонних підприємств України: затримано адвокатів, які вимагали $150 тис. від виробника дронів, щоб "закрити" по ньому фейкове розслідування.

У телеграм-каналі у вівторок СБУ повідомляє, що двоє адвокатів вимагали $150 тис. від керівника компанії, що виробляє безпілотні системи для української армії, обіцяючи йому "закрити" кримінальне провадження, яке нібито розпочато щодо виробника.

"Насправді жодного розслідування стосовно бізнесмена не проводилось, а фейкову історію про слідчо-оперативні дії адвокати вигадали, щоб залякати його та виманити від нього гроші", – наголошують в СБУ.

За даними української спецслужби, у разі відмови платити адвокати погрожували потерпілому обшуками та іншими процесуальними заходами з перспективою одержання тюремного строку.

Співробітники СБУ задокументували злочини адвокатів і затримали їх на гарячому під час передачі всієї суми.

Крім цього, встановлено, що перед цим обидва юристи обманом одержали від підприємця ще EUR55 тис..

"В обмін на гроші фігуранти пропонували підприємцю сприяння у начебто продовженні "бронювання" для працівників його компанії як критично важливої", – уточнюється в повідомленні.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.