Кличко: У Києві ОСББ облаштувало сонячну електростанцію з акумулятором на 135 кВт для енергостійкості трьох будинків

Один із житлових комплексів на лівому березі Києва, що об'єднує три будівлі загальною площею понад 30 тис. кв. м, обладнали сонячною електростанцією з акумулятором ємністю 135 кВт, яка забезпечує роботу ліфтів, індивідуальних теплових пунктів, систем управління та освітлення місць загального користування щонайменше 15 годин поспіль, повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, в межах міських програм в цьому ОСББ встановили три індивідуальні теплові пункти (ІТП), генератор потужністю 9 кВт і сонячну електростанцію, до складу якої входять три інвертори, акумулятор на 135 кВт і 108 сонячних панелей.

"Цей будинок є прикладом системного підходу, а також професійного управління. Це дало людям змогу фактично оновити свої оселі, зробити їх більш енергостійкими, економічнішими та комфортними", – написав Кличко в телеграм-каналі.

За його даними, встановлення ІТП забезпечує рівномірний розподіл тепла між квартирами й дає змогу економити щонайменше 20% теплової енергії.

Крім того, у будинках замінили вікна й двері, провели капітальний ремонт мереж з утепленням, замінили всі шість ліфтів і модернізували систему освітлення, встановивши датчики руху.

Близько 70% вартості виконаних робіт оплачено коштом міста або грантів у межах державних програм, зазначив Кличко.

Він також повідомив, що наразі триває прийом заявок на участь у конкурсі за програмою співфінансування 70/30%. Голова цього ОСББ планує подати заявку на утеплення фасаду та отримати кредит від револьверного фонду.