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УЧХ надавав допомогу постраждалим від російської ракетної атаки на Київ

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УЧХ надавав допомогу постраждалим від російської ракетної атаки на Київ
Фото: Червоний Хрест України

Український Червоний Хрест (УЧХ) надавав допомогу постраждалим на трьох локаціях у Києві після нічної російської ракетної атаки.

"Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Києві працювали на трьох локаціях, які постраждали внаслідок російської атаки. Команди діяли у координації з іншими екстреними службами та надавали необхідну допомогу постраждалим", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Зокрема, команда працювала поблизу станції метро "Лісова". Волонтери також були залучені до рятувальних робіт на території навчального закладу та біля пошкодженого гуртожитку.

Як повідомлялося, внаслідок російських ракетних атак на столицю одна людина загинула, десятеро постраждали. Пошкоджено гуртожиток університету, будівлю школи, парк "Кіото", ділянку поблизу станції метрополітену, житлові будинки та Південний міст.

Автори

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#допомога #тчху #обстріл
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