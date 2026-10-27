Авто- та мотосалони SUZUKI на Подолі тимчасово припинили роботу після пошкоджень внаслідок обстрілу

Автомобільний та мотосалон офіційного дилера SUZUKI на Подолі пошкоджені внаслідок ворожої атаки вночі 27 жовтня і тимчасово не працюватимуть, повідомляється на сторінці автосалону у Facebook.

"Повідомляємо, що внаслідок ворожої атаки цієї ночі було пошкоджено авто- та мотосалони SUZUKI на Подолі. Наразі авто- та мотосалони тимчасово не працюватимуть. Про відновлення їхньої роботи та графік прийому клієнтів повідомимо додатково", – йдеться у дописі.

Зазначається, що відділ сервісного обслуговування продовжує працювати у звичному режимі.

Офіційним імпортером SUZUKI в Україні є компанія "Авто Інтернейшнл".

Крім того, на Подолі також постраждало ще декілька автосалонів – на фото і відео у відкритих джерелах видно, що руйнувань зазнав, зокрема, автосалон Subaru "Богдан-Авто Поділ", а також салон Hyundai Trucks& Busses.