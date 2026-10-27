Речник ПС: РФ спрямувала кілька балістичних ракет по Південному мосту в Києві, але мости "не так просто зруйнувати"

Російські війська під час останньої атаки спрямували кілька балістичних ракет по Південному мосту в Києві, однак такі споруди не так просто зруйнувати, хоча відновлення пошкодженого мостового полотна потребуватиме часу, повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у вівторок.

"Звісно, це полотно можна відновлювати, тому що мости не так просто зруйнувати, як хтось думає. Але, зрештою, це теж спричиняє певні незручності, для того щоб його відновити, потрібен час", – сказав Ігнат.

За його словами, під час останньої атаки противник застосував 16 балістичних ракет типу "Іскандер-М" або зенітних керованих ракет С-400. Точний тип ракет, якими було завдано удару по мосту, мають встановити фахівці, які досліджують місце влучання. "Сьогодні було лише два типи ракет, які противник застосовував. Це "Іскандер-М" або ж С-400, зенітні ракети", – зазначив речник.

Ігнат наголосив, що протягом останніх двох тижнів російські війська зосереджують ракетні удари на Києві, застосовуючи балістичні ракети кількома хвилями протягом ночі та поєднуючи їх із атаками безпілотників.

"Раніше, можливо, балістика била один раз за ніч. Зараз вони розтягуються на якісь хвилі атак…Отак хвилями балістикою б'ють. Це все супроводжується атаками дронів", – сказав він.

Як повідомлялося, керівник фонду "Повернись живим", військовий аналітик Тарас Чмут в інтерв'ю DW не виключав повного руйнування мостів у Києві внаслідок російських обстрілів за умови значних витрат ресурсів противником. Водночас раніше він зазначав, що знищення окремої секції мосту не обов'язково призводить до руйнування всієї споруди, а ключовим питанням залишається швидкість відновлення переправи хоча б у певному форматі. За його словами, навіть часткові пошкодження мостів можуть суттєво ускладнити міську логістику, зокрема роботу метро та громадського транспорту.

"Я б такий сценарій не відкидав, адже при великому бажанні і затратах ресурсів росіяни можуть це зробити", – наголошував він.

Як повідомляв міський голова Віталій Кличко, ворог у вівторок завдав удару по Південному мосту в Києві з пошкодженням розташованої на ньому інфраструктури метрополітену.

Київський метрополітен тимчасово призупинив сполучення між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір" на зеленій гілці через пошкодження інфраструктури на Південному мосту. Крім того у зв'язку з перекриттям Південного мосту у Києві рух вантажного та легкового транспорту тимчасово організовано за об'їзними маршрутами.