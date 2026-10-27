Помірні дощі очікуються в Україні

28 жовтня в Україні, крім східних, вночі і більшості західних областей, невеликі, на півдні країни місцями помірні дощі, інформує Укргідрометцентр.

Вночі та вранці в Карпатах туман.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°; на Закарпатті та на півдні країни вночі 7-12° тепла, вдень 12-17°.

У Києві 28 жовтня невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 10-12°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 28 жовтня найвища температура вдень була 20,7° в 2013р., найнижча вночі -12,4° в 1912р.

У четвер, 29 жовтня, у південній частині, більшості центральних областей України невеликі дощі; на решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці у західних областях місцями туман.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, на південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів до 12°; вдень 9-14°, на Закарпатті, Одещині та в Криму до 17°.

У Києві 29 жовтня без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 10-12°.