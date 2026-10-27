Зеленський обговорив з очільниками Фінляндії та Норвегії їх розмову з Путіним

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре їх розмову з Володимиром Путіним.

"Говорив із президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре за підсумками їхнього сьогоднішнього дзвінка з російським керівником та в продовження наших дискусій в Осло з представниками Америки, Європи і НАТО. Вдячний за детальний бриф і цю активність на підтримку нашої дипломатії та спільних з усіма партнерами мирних зусиль", – написав Зеленський у Телеграм-каналі у вівторок.

За словами Зеленського, Стубб і Стьоре чітко сказали російському керівнику про те, що потрібні реальні деескалаційні кроки щодо енергетики та інфраструктури України. Також, за словами українського президента, у розмові вони обговорили підготовку тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія, яка запланована на листопад на рівні команд.

"Фінляндія та Норвегія, як країни, що межують із Росією, мають особливий інтерес у правильних і надійних безпекових рішеннях. Обговорили також і різні формати нашої взаємодії з партнерами в Європі, які можуть бути корисними для подальшої підтримки дипломатії, нашого захисту та спільної безпеки", – повідомив Зеленський.

"Мир має бути, деескалація потрібна, і затягування війни Росією має припинитись. Дякую всім, хто з Україною", – резюмував глава Української держави.

Як повідомлялося раніше у цей день, президент Фінляндії та прем'єр-міністр Норвегії з власної ініціативи провели телефонну розмову з Путіним. За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".