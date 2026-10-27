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З Норвегії екстрадовано експрацівника банку, який перебував у розшуку за привласнення 1 млн грн коштів клієнтів

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З Норвегії до України екстрадовано колишнього працівника банківської установи, який перебував у міжнародному розшуку за привласнення коштів клієнтів.

У телеграм-каналі у вівторок Офіс генпрокурора повідомляє, що протягом 2017-2021 рр. він систематично привласнював кошти жителів Тернопільщини та громадської організації, використовуючи несанкціонований доступ до банківських карток і рахунків, а також зловживаючи довірою потерпілих.

"Загальна сума збитків перевищує 1 млн грн", – наголошують в прокуратурі.

Завдяки співпраці українських правоохоронців із компетентними органами Норвегії підозрюваного затримали та 19 жовтня 2026 року екстрадували в Україну.

За клопотанням прокурорів Тернопільської обласної прокуратури суд обрав йому запобіжний захід.

Експрацівнику банку інкримінують вчинення крадіжки, шахрайство та незаконні дії з платіжними картками й засобами доступу до банківських рахунків (ст.ст. 185, 190, 200 КК України).

Автори

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#екстрадиція #банк #норвегія
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