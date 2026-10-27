Україна може повернути не більше третини біженців і ризикує зіткнутися з міграцією чоловіків після війни – експерт

Україна може розраховувати на повернення орієнтовно лише третини громадян, які виїхали за кордон через війну, та ризикує зіткнутися з другою хвилею міграції після скасування заборони на виїзд чоловікам.

Такий прогноз озвучила директорка Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Елла Лібанова під час виступу на 12-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) "Люди. Бізнес. Економіка. Що далі?" у Києві в понеділок.

За її словами, у 2022 році демографи оцінювали потенційну частку повернення у 50%, однак із тривалістю війни цей показник постійно знижується через адаптацію українців за кордоном та руйнування всередині країни.

"Якщо подивитися на відсоток наших жінок у віці від 20 до 64 років, 70% цих жінок працюють. Це абсолютно неймовірний показник для першої хвилі мігрантів. Тому, якщо жінка вже працює там, а дитина ходить до школи чи університету, мову вони опанували, є проблеми з поверненням", – підкреслила Лібанова.

Вона також висловила занепокоєння щодо ризику міграції чоловіків після скасування заборони на виїзд за межі України, підкресливши, що цивільний сектор може виявитися неспроможним запропонувати демобілізованим фронтовикам рівень доходів, співмірний з військовим забезпеченням, і це спонукатиме їх виїжджати до родин, які вже влаштувалися за кордоном.

Лібанова уточнила, що станом на 1 липня 2026 року на підконтрольних Україні територіях знаходилося 28,5 млн людей. За даними Євростату та оцінками демографів, станом на 30 червня у країнах Євросоюзу під тимчасовим захистом перебували 4,4 млн українців, ще як мінімум 1,6 млн – поза межами ЄС (переважно Канада та Велика Британія). При цьому виїзд переважно молоді поглибив старіння населення всередині країни, оскільки третину мігрантів становлять діти й підлітки до 18 років, і лише 6% – люди віком від 65 років.