Вибуховою хвилею пошкоджено Олімпійський коледж ім. Піддубного – Бідний

Вибуховою хвилею від російського ракетного обстрілу пошкоджено Олімпійський фаховий коледж ім. Івана Піддубного повідомив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

"У коледжі за принципом спортивного інтернату постійно проживають юні спортсмени, які під час атаки перебували в укритті, куди спускаються щоночі. На щастя, ніхто з них не постраждав. Пошкоджено вхідну частину центрального корпусу, фоє легкоатлетичного манежу та склопакети в гімнастичному залі", – написав Бідний в мережі Facebook.

Він зазначив, що перебуває на зв'язку з адміністрацією закладу, і Мінспорту спільно працюватиме над відновленням, щоб студенти якнайшвидше повернулися до повноцінного навчання і тренувань.