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Зеленський говорить зі Стуббом та Стьоре після їхньої розмови із Путіним – радник Зеленського

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Зеленський говорить зі Стуббом та Стьоре після їхньої розмови із Путіним – радник Зеленського
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський проводить телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре після їхньої телефонної розмови з очільником Кремля Володимиром Путіним, повідомив радник глави Української держави Дмитро Литвин.

"Після розмови з Путіним лідери Фінляндії та Норвегії проводять телефонну розмову із Зеленським", – повідомив радник українського президента журналістам у Києві у вівторок.

Як повідомлялося, раніше канцелярія президента Фінляндії та уряд Норвегії повідомили про телефонну розмову Стубба і Стьоре з президентом РФ Володимиром Путіним, яка відбулася у вівторок, 27 жовтня.

"Розмова була відвертою й діловою. Ми – країни, що межують із Росією. Те, як закінчиться війна, вплине на безпеку Фінляндії та Норвегії, а в ширшому сенсі – і всієї Європи. Для припинення війни необхідні прямі переговори", – зазначив Стубб.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#норвегія #розмова #фінляндія #президент
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