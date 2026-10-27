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Корецький доручив Мінінфраструктури прискорити роботи з відновлення Південного мосту в Києві

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Корецький доручив Мінінфраструктури прискорити роботи з відновлення Південного мосту в Києві
Фото: https://t.me/Koretskyi_official/

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький доручив Міністерству відновлення, інфраструктури та транспорту прискорити роботи, щоб відновити Південний міст якомога швидше.

"Вночі Росія масовано атакувала Україну ракетами та ударними дронами. Основний удар припав на Київ, під атакою також були 10 областей. Одна людина загинула, щонайменше 16 постраждали. Співчуваю рідним та близьким. Є влучання у Південний міст і метрополітен. За інформацією Повітряних сил, ворог застосував до 16 балістичних ракет. Зранку вже на зв'язку з міською адміністрацією", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Він зазначив, що уряд надає необхідне сприяння у відновленні мосту.

"Людям потрібен вільний рух з одного берега на інший. Інші мости працюють, але навантаження на них зросло", – наголосив прем'єр.

Також він звернувся до до місцевої влади: "стежте за навантаженням і за потреби додавайте дублюючий наземний транспорт до працюючих станцій метро та до міської електрички. Люди мають нормально дістатися на роботу й додому, поки міст відновлюють".

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#київ #доручення #міст #премєр
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